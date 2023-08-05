​Клубы АПЛ хотят, чтобы ФИФА обратила внимание на трансферное окно в Саудовской Аравии

Клубы Английской премьер-лиги хотят, чтобы ФИФА обратила внимание на ситуацию с трансферным окном в Саудовской Аравии. Оно закрывается 20 сентября, в то время как в АПЛ дедлайн наступает 1 сентября. Таким образом, саудовские клубы, которые имеют большие финансовые возможности, ещё почти три недели смогут покупать игроков из клубов АПЛ, а те, в свою очередь, не будут иметь возможности их заменить.

Клубы АПЛ хотят, чтобы ФИФА пересмотрела сроки трансферного окна в Саудовской Аравии. Обращение в ФИФА на этот счёт может направить Футбольная ассоциация Англии, о чём на своих страницах пишет Daily Mail.