Хёйлунн прибыл в «Манчестер Юнайтед» с травмой

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн прибыл в команду с травмой, которую получил во время предсезонной подготовки в составе «Аталанты». Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Источник также сообщает, что Хёйлунн пока не готов тренироваться. 20-летнему датчанину потребуется ещё около двух недель, чтобы набрать подходящую форму для участия в матчах.

Расмус обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 75 миллионов евро, но с учётом бонусов сумма сделки в будущем может вырасти до 85 миллионов евро, что поднимет датчанина в пятёрку самых дорогих футболистов в истории «красных дьяволов».