Хёйлунн: «Поговорив с тен Хагом, я сразу понял, что «Манчестер Юнайтед» – идеальное для меня место»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн рассказал о том, как тренер Эрик тен Хаг убедил его перебраться на «Олд Траффорд». Напомним, с учётом бонусов сумма трансфера за 20-летнего датчанина может достичь 85 миллионов евро.

«Поговорив с тен Хагом, я сразу понял, что «Манчестер Юнайтед» – идеальное для место для моего развития. Я наслаждаюсь возможностью работать с одним из лучших тренеров в мире. Я знаю, что многого могу добиться в этом особенном клубе с новыми партнёрами», – заявил Хёйлунн в интервью официальному сайту «Манчестер Юанайтед».

Хёйлунн в прошлом сезоне отметился 9 голами в итальянской Серии А за «Аталанту».