Воспитанник «Челси» интересен трём клубам, но Почеттино хочет его оставить

Воспитанник «Челси» Ян Матсен интересен сразу трём клубам, которые были бы не против его приобрести. По информации от журналиста Низара Кинселлы, 21-летний нидерландец находится на радаре лондонского «Вест Хэма», амстердамского «Аякса» и французского «Ланса».

Несмотря на это, Матсен сейчас входит в планы главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино, который хочет оставить футболиста на следующий сезон. Ян начал переговоры с руководством клуба по новому контракту.

Матсен способен сыграть левого защитника и вингера. В прошлом сезоне нидерландец выступал на правах аренды за «Бёрнли» в Чемпионшипе.