«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о трансфере нападающего Расмуса Хёйлунна. Датский футболист подписал с «красными дьяволами» контракт до конца сезона 2027/2028 с опцией продления на один сезон.

Ранее Расмус Хёйлунн выступал за «Аталанту». В 34 официальных матчах за клуб из Бергамо датчанин забил десять голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

По данным СМИ, за 20-летнего Хёйлунна «Манчестер Юнайтед» заплатил 75 миллионов евро. Ещё 10 миллионов заложены в сделку как бонусы.

Первый официальный матч нового сезона «Манчестер Юнайтед» проведёт 14 августа – против «Вулверхэмптона».