Роберт Санчес: «Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать с Почеттино»

Вратарь «Челси» Роберт Санчес предвкушает работу с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист одобрил переход испанца из «Брайтона», который с учётом бонусов может обойтись «Челси» в 30 миллионов евро.

«Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать с Почеттино. С нетерпением жду работы под руководством тренера такого уровня. Я наблюдал за Маурисио в других клубах. Думаю, он поможет «Челси», воссоздав семейную атмосферу. Мне хорошо подходит стиль Почеттино», – цитирует Санчеса официальный сайт «Челси».

Роберт ранее был интересен другим топ-клубам АПЛ, но «Челси» действовал быстрее.