Гвардиол: «Никто не хотел встречаться с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но «РБ Лейпцигу» не повезло»

Новичок «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол вспомнил о том, как противостоял «горожанам» в прошлом сезоне в ⅛ финала Лиги чемпионов, когда защищал цвета «РБ Лейпцига».

«Никто не хотел встречаться с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но «РБ Лейпцигу» не повезло. Мы ожидали, что будет сложно, но не настолько. Игра «Манчестер Сити» была невероятной», – заявил Гвардиол на первом интервью в качестве игрока «горожан».

В ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 7:0. Йошко Гвардиол провёл на поле вс 90 минут, но не помог своей команде избежать вылета.