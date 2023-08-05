Санчес: «Период в «Брайтоне» помог Колвиллу созреть для основы «Челси»

Вратарь «Челси» Роберт Санчес очень рад воссоединению с центральным защитником Леви Колвиллом, с которым в прошлом сезоне вместе играл за «Брайтон». Санчес официально перешёл в «Челси» сегодня. Сумма трансфера с учётом бонусов в будущем может достичь 30 миллионов евро.

«Период в «Брайтоне» помог Колвиллу созреть для основы «Челси». Мы с Леви подружились в прошлом сезоне. Мы с ним тесно общаемся. Я считаю Леви топ-футболистом», –цитирует Санчеса официальный сайт «Челси».

Напомним, Колвилл недавно подписал новый долгосрочный контракт с «Челси». Леви является воспитанником клуба, а в прошлом сезоне выступал за «Брайтон» на правах аренды.