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Тен Хаг: «Маунт – невероятно умный футболист»

05 Августа 2023 • 13:00 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
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Вулверхэмптон
14.08 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в очередной раз высказался о полузащитнике Мэйсоне Маунте, который этим летом пополнил ряды «красных дьяволов» из лондонского «Челси» за 65 миллионов евро.

«Все, кто видели Мэйсона в действии в составе «Челси» знают, чего от него ожидать. Он невероятно умный футболист, который к тому же очень трудолюбив. Маунт добавит нам много энергии», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Маунт ранее не договорился о новом контракте с «Челси», после чего из-за конфликта с руководством выразил желание уйти. Мэйсон к своим 24 годам успел выиграть Лигу чемпионов. В новой команде он будет выступать под номером 7, который ранее принадлежал Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
05 Августа 2023 в 14:08
Неужели только сейчас сделал для себя это открытие??
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