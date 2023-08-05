Тен Хаг: «Маунт – невероятно умный футболист»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в очередной раз высказался о полузащитнике Мэйсоне Маунте, который этим летом пополнил ряды «красных дьяволов» из лондонского «Челси» за 65 миллионов евро.

«Все, кто видели Мэйсона в действии в составе «Челси» знают, чего от него ожидать. Он невероятно умный футболист, который к тому же очень трудолюбив. Маунт добавит нам много энергии», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Маунт ранее не договорился о новом контракте с «Челси», после чего из-за конфликта с руководством выразил желание уйти. Мэйсон к своим 24 годам успел выиграть Лигу чемпионов. В новой команде он будет выступать под номером 7, который ранее принадлежал Криштиану Роналду.