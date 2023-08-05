Гвардиол: «Я разговаривал с Ковачичем по поводу перехода в «Манчестер Сити»

Центральный защитник Йошко Гвардиол рассказал о том, как обсудил с полузащитником Матео Ковачичем переход в «Манчестер Сити». Напомним, экс-игрок мадридского «Реала» недавно перебрался к «горожанам» из лондонского «Челси» за сумму около 30 миллионов евро.

«Неделю назад я обсудил с Матео Ковачичем переход в «Манчестер Сити». Он сказал мне, что ему очень нравится в клубе и уверен, что мы будем здесь наслаждаться. Матео – очень хороший человек, который всегда старается тебе помочь», – заявил Гвардиол в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Йошко стал самым дорогим защитником в истории футбола, ведь его трансфер стоил «Манчестер Сити» 90 миллионов евро. Гвардиол и Ковачич играли за сборную Хорватии на последнем чемпионате мира.