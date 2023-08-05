Канселу может оказаться в Саудовской Аравии

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации от журналиста Тони Хуанмарти, один из местных клубов предложил футболисту сборной Португалии очень выгодные личные условия.

Сообщается, что Канселу всё ещё хочет перейти в «Барселону», но каталонская команда пока далека от соглашения с «Манчестер Сити». Переговоры между клубами продолжаются, но трансфер пока видится маловероятным.

Канселу не входит в планы Хосепа Гвардиолы и хочет покинуть «Манчестер Сити». 29-летний португалец вторую половину прошлого сезона провёл в составе мюнхенской «Баварии» на правах аренды.