Гвардиол - о переходе в «Манчестер Сити»: Наконец-то я сделал это

Хорватский защитник Йошко Гвардиол высказался о своём переходе в «Манчестер Сити».

Футболист отметил, что ему приятно стать частью этой команды, учиться у лучших и поработать под руководством лучшего тренера в мире, который научит чему-то новому, чтобы совершенствоваться как игрок и как человек.

«Мне не терпится присоединиться к команде и учиться у лучших. Должен сказать, что меня будут окружать игроки мирового класса, и мне приятно быть здесь», - приводит слова Гвардиола официальный сайт клуба.

По данным СМИ, сумма трансфера составила 90+10 миллионов евро, тем самым хорват стал самым дорогим защитником в истории.