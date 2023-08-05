18-летний центральный защитник Эшли Филлипс покинул «Блэкберн» и ушел на повышение в Премьер-лигу. Новым местом работы перспективного футболиста стал лондонский «Тоттенхэм».

Как информирует пресс-служба столичного клуба, с игроком подписано долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2028 года.

За первую команду «Блэкберна» Филлипс сыграл 14 поединков. Он имеет опыт выступлений за юношескую сборную Англии.

«Тоттенхэм» стартует в Премьер-лиге гостевым поединком против «Брентфорда». Встреча состоится в воскресенье, 13 августа.