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Артета рассказал о состоянии Жезуса и Саки перед игрой с «Манчестер Сити»

05 Августа 2023 • 12:20 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии нападающего Габриэля Жезуса и вингера Букайо Саки в преддверии матча за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити».

«Габриэль был расстроен из-за своего колена. Ему пришлось провести небольшую процедуру. Это был лучший выход из ситуации. Он скоро вернется и будет в хорошей форме. Сака? Он уже намного лучше себя чувствует. Букайо провел тренировку в пятницу», - передает слова испанского тренера Daily Mail.

Суперкубок Англии, в котором «канонирам» будет противостоять «Манчестер Сити», пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 6 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус Букайо Сака
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