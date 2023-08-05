Артета рассказал о состоянии Жезуса и Саки перед игрой с «Манчестер Сити»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о состоянии нападающего Габриэля Жезуса и вингера Букайо Саки в преддверии матча за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити».

«Габриэль был расстроен из-за своего колена. Ему пришлось провести небольшую процедуру. Это был лучший выход из ситуации. Он скоро вернется и будет в хорошей форме. Сака? Он уже намного лучше себя чувствует. Букайо провел тренировку в пятницу», - передает слова испанского тренера Daily Mail.

Суперкубок Англии, в котором «канонирам» будет противостоять «Манчестер Сити», пройдет на «Уэмбли» в воскресенье, 6 августа.