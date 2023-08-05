Роберт Санчес: «Переход в «Челси» – это лучший выбор, который я мог сделать»

Голкипер Роберт Санчес поделился эмоциями после перехода в лондонский «Челси». Испанец перебрался на «Стэмфорд Бридж» из «Брайтона». С учётом бонусов сумма его трансфера может в будущем достичь 30 миллионов евро.

«Переход в «Челси» – это лучший выбор, который я мог сделать. Клуб предоставил мне отличную возможность прогрессировать, продолжать учиться и сражаться за место в основе. Хочу показать всем, насколько я могу быть хорош», – сказал Санчес в интервью официальному сайту «Челси».

Роберт поставил свою подпись под семилетним контрактом. Санчес будет конкурировать за место в основе с Кепой Аррисабалагой.