Лондонский «Челси» успешно завершил трансфер голкипера Роберта Санчеса из «Брайтона». Футболист сборной Испании подписал с командой Маурисио Почеттино контракт до 2030 года. Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Около 6 миллионов «Брайтон» в будущем может получить в виде бонусов.

У Санчеса в прошлом сезоне произошёл конфликт с главным тренером «Брайтона» Роберто де Дзерби. Испанец из-за этого под конец сезона потерял стабильное место в основном составе.

25-летний Санчес в ноябре 2022 года попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира, но не сыграл на турнире ни одного поединка.