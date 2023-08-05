Нкунку рискует не сыграть с «Ливерпулем»

Нападающий Кристофер Нкунку, пополнивший ряды лондонского «Челси» этим летом, рискует пропустить поединок против «Ливерпуля» в стартовом туре Английской премьер-лиги.

Согласно информации Evening Standard, 25-летний французский форвард вряд ли успеет восстановиться после повреждения, которое получил в недавнем поединке против дортмундской «Боруссии» (1:1).

Напомним, что матч между «Челси» и «Ливерпулем» состоится 13 августа.

Трудовой договор между Нкунку и «пенсионерами» рассчитан до середины 2029 года. Трансфер Кристофера обошелся лондонскому клубу в 60 миллионов евро.