Романо: «Аталанта» закрыла сделку по Скамакке

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своих социальных сетях, что «Аталанта» закрыла сделку по трансферу нападающего Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма». Бывший игрок «Сассуоло» вернётся в итальянскую Серию А.

«Аталанта» оформила трансфер за 25 миллионов евро. Ещё 5 миллионов «Вест Хэм» в будущем могут получить в виде бонусов. Также «молотобойцы» получат 10% с последующей перепродажи Скамакки.

Источник сообщает, что Джанлука уже сегодня должен вылететь в Италию, где ему назначили медосмотр. Скамакка должен заменить в «Аталанте» нападающего Расмуса Хёйлунна, который за 85 миллионов переходит в «Манчестер Юнайтед».