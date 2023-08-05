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«Арсеналу» интересен полузащитник «Астон Виллы»

05 Августа 2023 • 10:01 Комментировать

Лондонский «Арсенал» положил глаз на полузащитника «Астон Виллы» Эмилиано Буэндию. По информации от журналиста Стива Кэя, «канониры» могут приобрести 26-летнего аргентинца в оставшиеся дни трансферного окна.

Напомним, «Арсенал» пытался купить Буэндию ещё летом 2021 года, когда футболист находился в составе «Норвича». Тем не менее, трансфер провернула «Астон Вилла», которая заплатила тогда ещё рекордные для себя 38,40 миллионов евро.

Буэндия способен сыграть на обоих фланга атаки. Более того, аргентинец может закрыть позицию «десятки». В прошлом сезоне он отметился 5 голами и 2 ассистами в 38 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла Эмилиано Буэндия трансферы футбола - лето 2023
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