Влахович даже не рассматривает вариант с уходом из «Ювентуса»

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович даже не рассматривает вариант с уходом из своей команды. По информации от La Gazzetta dello Sport, сербский форвард решительно настроен остаться в «старой синьоре» на следующий сезон.

Ранее пресса активно связывала Влаховича с лондонским «Челси», который был готов рассмотреть вариант обмена серба на своего нападающего Ромелу Лукаку. При этом «Ювентус» требовал от «синих» доплату в размере около 50 миллионов евро.

Влахович успел провести за «Ювентус» всего полтора сезона. В прошлой кампании Душан забил 10 голов в 27 матчах, 2 из которых пришлись с пенальти. «Старая синьора» заплатила за серба в начале 2022 года 82 миллиона евро.