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«Барселона» готова предложить максимум 3 миллиона евро за аренду Канселу

05 Августа 2023 • 09:49 Комментировать

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с арендой защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который пока является приоритетом «сине-гранатовых» на позицию правого фуллбека.

По информации от издания Sport, за годичную аренду 29-летнего португальца «Барселона» готова предложить максимум 3 миллиона евро. «Манчестер Сити» хотел бы избавиться от Жоау на постоянной основе, но если других вариантов не будет, клуб рассмотрит опцию с арендой, так как Канселу не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Во второй половине прошлого сезона Канселу уже играл в аренде – в составе мюнхенской «Баварии», которая отказалась выкупать игрока за 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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