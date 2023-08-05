«Барселона» готова предложить максимум 3 миллиона евро за аренду Канселу

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с арендой защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который пока является приоритетом «сине-гранатовых» на позицию правого фуллбека.

По информации от издания Sport, за годичную аренду 29-летнего португальца «Барселона» готова предложить максимум 3 миллиона евро. «Манчестер Сити» хотел бы избавиться от Жоау на постоянной основе, но если других вариантов не будет, клуб рассмотрит опцию с арендой, так как Канселу не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Во второй половине прошлого сезона Канселу уже играл в аренде – в составе мюнхенской «Баварии», которая отказалась выкупать игрока за 70 миллионов евро.