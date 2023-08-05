Гвардиола нашёл нового полузащитника для «Манчестер Сити»

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может сменить немецкую Бундеслигу на чемпионат Англии. Согласно данным Football Transfers, в услугах игрока заинтересован «Манчестер Сити».

«Горожане» рассматривают 20-летнего хавбека в качестве замены алжирцу Рияду Марезу, переехавшему в Саудовскую Аравию. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приглашении Флориана.

«Байер» не против расстаться с Вирцем, если получит выгодное предложение. Контракт между игроком и «фармацевтами» рассчитан до середины 2027 года.

В прошлом сезоне полузащитник провел 25 матчей, забил четыре мяча и сделал восемь ассистов.