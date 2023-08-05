Тейлор: «Однажды Мудрик поборется за «Золотой мяч»

Защитник украинского «Шахтёра» Лукас Тейлор высказался о перспективах бывшего одноклубника Михаила Мудрика, ныне выступающего в чемпионате Англии за лондонский «Челси».

«Он большой талант. Я уверен, что он добьется большого успеха и однажды поборется за «Золотой мяч», - передает слова футболиста издание FanDay.

Напомним, что Мудрик перебрался в лондонскую команду в зимнее трансферное окно за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов были прописаны в качестве отступных. Контракт украинца с «Челси» рассчитан до 2031 года.

В прошлом сезоне Михаил провел 15 матчей в рамках АПЛ и сделал две голевые передачи.