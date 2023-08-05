Скамакка выбрал между «Интером» и «Аталантой»

Итальянский форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка близок к возвращению на родину, об этом посредством социальных сетей сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По данным инсайдера, 24-летний нападающий предпочел перейти в «Аталанту», нежели в миланский «Интер». Сумма потенциального трансфера составит 30 миллионов евро, пять из которых будут прописаны в качестве бонусных выплат. В клубе из Бергамо Джанлука будет зарабатывать 3,2 миллиона евро.

Скамакка перешел в «Вест Хэм» из «Сассуоло» в прошлом году. Нападающий принял участие в 27 поединках за лондонскую команду и забил восемь мячей.