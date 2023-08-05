«Манчестер Юнайтед» объявит о громком трансфере до конца дня

Центральный форвард «Аталанты» Расмус Хёйлунн близок к переезду на Туманный Альбион. Новым местом работы 20-летнего датского нападающего станет «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, о трансфере 20-летнего игрока в стан «красных дьяволов» будет объявлено до конца сегодняшнего дня. Официальную презентацию Хёйлунна в качестве игрока «Манчестер Юнайтед» проведут перед товарищеской игрой против «Ланса».

Расмус играет за «Аталанту» с лета прошлого года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 поединках Серии А. Нападающий отметился десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.