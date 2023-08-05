«Интер» предложит 35 миллионов евро за нападающего «Арсенала»

Миланский «Интер» всерьез нацелен на подписание нападающего Фоларина Балогуна, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу».

По информации в социальных сетях инсайдера Альфредо Педуллы, итальянский гранд готов предложить «канонирам» 35 миллионов евро за трансфер 22-летнего футболиста. Однако «Арсенал» вряд ли устроит такая сумма. Руководство лондонского клуба хочет выручить с продажи Фоларина порядка 50 миллионов.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за французский «Реймс». Балогун принял участие в 37 поединках чемпионата Франции и отметился 21 забитым мячом.