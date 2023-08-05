Гвардиола оценил работу Артеты в «Арсенале»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе соотечественника Микеля Артеты в лондонском «Арсенале».

«Артета вернул «Арсенал» туда, где этому клубу место. В этом сезоне есть много претендентов на высокие места в АПЛ, нам придется нелегко. «Ман Сити» ждет серьезное испытание. Выиграть больше, чем в прошлом сезоне, практически нереально. Вопрос еще в том, насколько команда сохраняет голод, есть ли у игроков настрой защитить выигранные титулы. Это мы узнаем в ближайшие 11 месяцев», - передает слова тренера Sky Sports.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, а «Арсенал» стал вице-чемпионом АПЛ.