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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко рассказал, как реагирует на критику

05 Августа 2023 • 07:30 Комментировать

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью легенде «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду. В частности, он рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Как я реагирую на критические высказывания в свой адрес? Я доволен, потому что люблю это. Пожалуйста, обсуждайте меня как можно чаще. Хорошо или плохо? Без разницы? Главное продолжайте обсуждать меня», - рассказал украинский футболист.

В прошлом сезоне 26-летний защитник провел 27 матчей в Премьер-лиге, забил гол, сделал два ассиста и получил три желтые карточки. Вместе с «канонирами» он стал вице-чемпионом Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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