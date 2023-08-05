Зинченко рассказал, как реагирует на критику

Защитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко дал интервью легенде «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанду. В частности, он рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«Как я реагирую на критические высказывания в свой адрес? Я доволен, потому что люблю это. Пожалуйста, обсуждайте меня как можно чаще. Хорошо или плохо? Без разницы? Главное продолжайте обсуждать меня», - рассказал украинский футболист.

В прошлом сезоне 26-летний защитник провел 27 матчей в Премьер-лиге, забил гол, сделал два ассиста и получил три желтые карточки. Вместе с «канонирами» он стал вице-чемпионом Англии.