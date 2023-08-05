Бывший вратарь английской сборной рассказал о забавном хобби Бекхэма

Бывший вратарь английской сборной Бен Фостер успел поиграть бок о бок с Дэвидом Бекхэмом, и он поведал о необычном хобби суперзвезды английского футбола. Оказывается, тот очень любил расслабляться и снимать стресс при помощи... конструктора Lego.

- Он закрывался в комнате и часами собирал конструктор Lego. Иногда прямо до ночи. Даже в поездки он брал с собой конструктор и собирал его прямо где попало. Мне это очень нравилось. Так, думаю, он снимал стресс, напряжение, - поведал Фостер в ходе своего подкаста Fozcast.

Бен Фостер провел восемь матчей за сборную Англии с 2007 по 2014 год.