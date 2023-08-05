​Фирмино забил два мяча в первом же своём матче за «Аль-Али»

Бразильский нападающий Роберто Фирмино перебрался в Саудовскую Аравию, он подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Али», и уже в первом же матче за свой новый коллектив начал отрабатывать вложенные в него деньги, забив два мяча. Правда, игра имела статус товарищеской, но, тем не менее.

Пострадал от Фирмино катарский клуб «Аль-Шамар», который проиграл в итоге со счетом 0:5. На поле, помимо Фирмино, показались также Аллен Сент-Максимен, а также бывший футболист «Манчестер Сити» Рияд Махрез.

Напомним, что до Саудовской Аравии Фирмино восемь лет отыграл в английском «Ливерпуле».