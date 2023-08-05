У Тонали уже появилось прозвище в «Ньюкасле»

Итальянский полузащитник Сандро Тонали покинул «Милан» и присоединился к «Ньюкаслу» - чем удивил очень многих. Но, похоже, в своем новом клубе Сандро комфортно чувствует себя, ведь у него уже появилось прозвище. Как сообщает SPORTbible, теперь Тонали величают в его новом клубе не иначе как «Сэнди» - вполне себе на английский манер.

Напомним, что новый сезон английской Премьер-лиги стартует уже в конце следующей недели. В первом туре нового чемпионата «Ньюкасл» примет в домашнем матче бирмингемскую «Астон Виллу» под руководством Унаи Эмери. Это случится двенадцатого августа.