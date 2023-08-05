​Рэшфорд готов забивать 40 голов за сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд недавно дал понять, что собирается замахнуться на рекорд Уэйна Руни по количеству голов в составе клуба, и для этого ему необходимо забивать больше - так считает он сам. Рэшфорд уверен, что может забивать в благоприятных обстоятельствах до сорока голов за сезон.

- До прошлого сезона я целился на двадцать голов за сезон, но в прошлом году мне удалось забить тридцать. И теперь это моя точка отсчета. При этом в прошлом сезоне у меня были проблемы со здоровьем, если бы не они, то я, может, забил бы 35-40 голов, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.