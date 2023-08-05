«Челси» предложил 30 млн евро за игрока «Кристал Пэлас»

«Челси» намерен усилить атаку вингером «Кристал Пэлас» Майклом Олисе.

«Синие» уже обратились к «орлам» с устным предложением на сумму в 30 млн евро, о чём сообщает журналист Фабрис Хокинс. Известно также, что в настоящий момент «пенсионеры» изучают степень серьёзности травмы Олисе. Если повреждение не вызовет у «Челси» серьёзных опасений, клуб начнёт официальные переговоры по трансферу 21-летнего игрока.

Майкл Олисе стал автором двух забитых мячей и 11 результативных передач в 37 поединках прошедшего розыгрыша Английской премьер-лиги. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 38 млн евро.