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«Челси» предложил 30 млн евро за игрока «Кристал Пэлас»

05 Августа 2023 • 01:34 Комментировать
Шеффилд Юнайтед
...
Кристал Пэлас
12.08 17:00

«Челси» намерен усилить атаку вингером «Кристал Пэлас» Майклом Олисе.

«Синие» уже обратились к «орлам» с устным предложением на сумму в 30 млн евро, о чём сообщает журналист Фабрис Хокинс. Известно также, что в настоящий момент «пенсионеры» изучают степень серьёзности травмы Олисе. Если повреждение не вызовет у «Челси» серьёзных опасений, клуб начнёт официальные переговоры по трансферу 21-летнего игрока.

Майкл Олисе стал автором двух забитых мячей и 11 результативных передач в 37 поединках прошедшего розыгрыша Английской премьер-лиги. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 38 млн евро.

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Челси Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2023
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