Роберт Санчес подписал семилетний контракт с «Челси»

Голкипер «Брайтона» Роберт Санчес переходит в «Челси».

Напомним, что в пятницу испанский игрок прошёл медосмотр для лондонцев. По информации журналиста Адриана Каюмбы, 25-летний вратарь поставил подпись под контрактом с «Челси», рассчитанным на семь лет. Сделка полностью согласована. Стоимость трансфера Роберта Санчеса оценивается почти в 30 млн евро с учётом различных бонусов.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Санчес отыграл 23 матча за «чаек», пропустив 30 голов и шесть раз сохранив ворота команды в неприкосновенности. Текущий контракт футболиста с «Брайтоном» рассчитан до 2025 года.