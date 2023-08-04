Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бёрнли» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед»

04 Августа 2023 • 23:49 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
11.08 22:00

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Альваро Фернандес попал в сферу интересов «Бёрнли».

20-летний футболист провёл прошлый сезон в аренде в «Престоне», выступающем в Чемпионшипе. По информации Sky Sports, игра испанца впечатлила руководство «Бёрнли», и теперь «кларетовые» надеются приобрести игрока.

Трансферная стоимость Альваро Фернандеса оценивается экспертами портала Transfermarkt в 7 млн евро. Латераль пока не дебютировал за первую команду «красных дьяволов».

«Бёрнли», напомним, вернулся в Английскую премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе по итогам прошлого сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2023 Альваро Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
00:52 · Англия. Премьер-лига
Скамакка станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Аталанты»
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» намерен перехватить защитника «Ромы» Ибаньеса у клуба АПЛ
00:35 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес подписал семилетний контракт с «Челси»
00:30 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» стремится завершить трансфер Альвареса в ближайшие дни слухи
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал улучшенное предложение по Скамакке, но игрок выбрал «Аталанту»
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает два способа подписания Бернарду Силвы
04 Августа
23:54 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ договорился с полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом
23:49 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Давид Сильва – лучший футболист, с которым я играл»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Журналист: «Бавария» не ждёт ответа по Кейну до полуночи»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Меня не беспокоит возможный отъезд Кейна из Англии»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Горецка не хочет переходить в «Вест Хэм», но может рассмотреть предложение от топ-клуба АПЛ
23:06 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как «Арсенал» убеждал Райса согласиться на переход
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» всё ещё не дождалась от «Тоттенхэма» ответа на финальное предложение по Кейну
22:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Ваи из «Монпелье»
Все новости
Рекомендуем