«Бёрнли» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Альваро Фернандес попал в сферу интересов «Бёрнли».

20-летний футболист провёл прошлый сезон в аренде в «Престоне», выступающем в Чемпионшипе. По информации Sky Sports, игра испанца впечатлила руководство «Бёрнли», и теперь «кларетовые» надеются приобрести игрока.

Трансферная стоимость Альваро Фернандеса оценивается экспертами портала Transfermarkt в 7 млн евро. Латераль пока не дебютировал за первую команду «красных дьяволов».

«Бёрнли», напомним, вернулся в Английскую премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе по итогам прошлого сезона.