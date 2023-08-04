Четыре клуба интересуются Ваи из «Монпелье»

Нападающий французского «Монпелье» Элье Ваи привлекает внимание нескольких клубов из Англии и Германии.

По информации журналиста Фабриса Хокинса, интерес к форварду проявляют «Челси», «Вест Хэм», «Фулхэм» и франкфуртский «Айнтрахт». В последние дни немцы настаивают на том, чтобы переубедить игрока от переезда в Англию. Сообщается, что «Челси» уже сделал первое предложение в размере 30 миллионов евро, включая бонус. «Монпелье» хочет около 40 миллионов евро.

Напомним, что за нынешний клуб Ваи провёл 91 матч, в которых забил 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего форварда в 35 миллионов евро.