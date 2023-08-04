«Челси» запланировал подписание Дейвида Вашингтона, выступающего за «Сантос».

Лондонский клуб предложил за юного нападающего 15 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, докладывает Geglobo. Интерес к бразильцу также проявляет другой гранд европейского футбола – мадридский «Реал».

Дейвид Вашингтон – воспитанник академии «Сантоса». За первую команду «чёрно-белых» он успел отыграть 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Текущая стоимость 18-летнего форварда оценивается специалистами портала Transfermarkt в 4 млн евро. Контракт игрока рассчитан до апреля 2026 года.