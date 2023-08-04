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«Челси» сделал предложение по 18-летнему бразильцу, на которого претендует «Реал» слухи

04 Августа 2023 • 22:34 Комментировать
Сантос
...
Атлетико Паранаэнсе
Через 22 ч. 27 мин.

«Челси» запланировал подписание Дейвида Вашингтона, выступающего за «Сантос».

Лондонский клуб предложил за юного нападающего 15 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, докладывает Geglobo. Интерес к бразильцу также проявляет другой гранд европейского футбола – мадридский «Реал».

Дейвид Вашингтон – воспитанник академии «Сантоса». За первую команду «чёрно-белых» он успел отыграть 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Текущая стоимость 18-летнего форварда оценивается специалистами портала Transfermarkt в 4 млн евро. Контракт игрока рассчитан до апреля 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Сантос трансферы футбола - лето 2023 Дейвид Вашингтон
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САНТОС АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
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