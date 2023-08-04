Варан: «Онана готов проявить себя в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о перспективах команды в новом сезоне.

Уже 14 августа «красные дьяволы» стартуют в новом розыгрыше Премьер-лиги домашним матчем против «Вулверхэмптона». Перед этим команде Эрика тен Хага предстоит провести товарищескую встречу с «Лансом», которая состоится в субботу.

«Мы хотим так же здорово играть дома, как в прошлом сезоне, и мы рады вернуться на «Олд Траффорд». Нас ждёт товарищеский матч, но атмосфера будет отличной, я уверен.

Я поговорил с Андре Онана. Из разговора с ним я понял, что он готов показать свои сильные качества. Надеюсь, то же самое можно будет сказать о любом нашем новичке», – рассказал Варан в интервью официальному каналу «Манчестер Юнайтед».