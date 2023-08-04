Руководство «Кристал Пэласа» изучает возможность усиления оборонительной линии перед следующим сезоном Премьер-лиги.

По информации журналиста Майка МакГрата, «орлы» ведут переговоры о трансфере центрального защитника леверкузенского «Байера» Одилона Коссуну. Сообщается, что игрок сборной Кот-д'Ивуара перейти в лондонский коллектив на правах аренды с возможностью обязательного выкупа в 2024 году.

Напомним, что Коссуну выступает за «Байер» с 2021 года после перехода из «Брюгге». В футболке «аспириновых» защитник провёл 68 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в 18 миллионов евро.