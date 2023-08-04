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Обамеянг: «В «Челси» меня хотел видеть только Тухель, которого через неделю уволили»

04 Августа 2023 • 19:32 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Новичок «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг ответил вопрос о своём периоде пребывания в лондонском «Челси».

«В «Барселоне» меня приняли хорошо, но с «Челси» была совсем другая история. В «Челси» меня хотел видеть только Тухель, которого через неделю убрали с поста тренера. Мне было тяжело. Было много проблем, поэтому я не играл», — рассказал Обамеянг Diario Sport.

В текущее трансферное окно 34-летний форвард перебрался в «Марсель» из «Челси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне Обамеянг принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя голами и отдал один голевой пас.

В первом туре чемпионата Франции «Марсель» сыграет с «Реймсом». Матч пройдет 12 августа и начнется в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марсель Барселона Томас Тухель Пьер-Эмерик Обамеянг
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