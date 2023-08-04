Руководство «Тоттенхэма» изучает варианты для замены Гарри Кейна после возможного переезда англичанина в «Баварию».

По информации журналиста Руди Галетти, нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид остаётся главной целью «шпор» на замену капитана английской сборной в случае его прощания с родным клубом. Сообщается, что «доги» просят за трансфер около 50-60 миллионов евро, чтобы оценить остальные предложения по канадскому игроку. По словам журналиста, ситуация вокруг возможного трансфера Дэвида будет ещё только развиваться.

Напомним, что Джонатан выступает за «Лилль» с 2020 года, выиграв сенсационное золото Лиги 1 в первом сезоне во Франции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего канадца в 60 миллионов евро.