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​«Арсенал» и Райя – клуб настроен оптимистично

04 Августа 2023 • 19:03 Комментировать

«Арсенал» сделал «Брентфорду» предложение по трансферу голкипера Давида Райи. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «канониры» настроены оптимистично. Они уверены, что смогут договориться с «пчёлами» о переходе вратаря сборной Испании.

Отмечается, что сам 27-летний Райя хотел бы перебраться именно в «Арсенал», хотя «Бавария» тоже ведёт борьбу за испанца.

Стоит добавить, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Давида Райю в 30 миллионов евро. Испанец выступает за «Брентфорд» с лета 2019 года после перехода из «Блэкберна».

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Арсенал Лондон Брентфорд Давид Райя трансферы футбола - лето 2023
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