​Президент «Монпелье» - о Ваи: «Предложение «Челси» нас не устроило, ждём другое»

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи находится на радаре «Челси». Комментарий на этот счёт дал президент французского клуба Лоран Николлен.

«Есть предложения, но мы ждём новых. Это правда, что «Челси» делал одно официальное предложение в прошлый понедельник или вторник. В ответ мы поблагодарили их, но сообщили, что предложение нас не устроило, так что ждём другое», - сказал Николлен RMC Sport.

Европейские СМИ сообщают, что видеть 20-летнего Ваи в своих рядах также хотят «Тоттенхэм» и «Бенфика». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 35 миллионов евро.