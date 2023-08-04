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​Президент «Монпелье» - о Ваи: «Предложение «Челси» нас не устроило, ждём другое»

04 Августа 2023 • 18:36 Комментировать

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи находится на радаре «Челси». Комментарий на этот счёт дал президент французского клуба Лоран Николлен.

«Есть предложения, но мы ждём новых. Это правда, что «Челси» делал одно официальное предложение в прошлый понедельник или вторник. В ответ мы поблагодарили их, но сообщили, что предложение нас не устроило, так что ждём другое», - сказал Николлен RMC Sport.

Европейские СМИ сообщают, что видеть 20-летнего Ваи в своих рядах также хотят «Тоттенхэм» и «Бенфика». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Монпелье трансферы футбола - лето 2023 Элье Ваи Лоран Николлен
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