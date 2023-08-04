​Саутгейт не откажется от Хендерсона из-за переезда в Саудовскую Аравию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий по поводу летнего трансфера полузащитника Джордана Хендерсона из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак».

«Я разговаривал с Джорданом, он хотел спросить: «Если я перееду туда, вы автоматически исключите меня из выбора?» Было бы глупо так поступать. Зачем нам исключать футболиста только на основании того, где он играет? Для нас главное то, на каком уровне футболист играет, какое его физическое состояние и так далее», - сказал Саутгейт talkSPORT.

Напомним, что Джордан Хендерсон покинул «Ливерпуль» после двенадцати сезонов в клубе.