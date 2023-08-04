Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Саутгейт не откажется от Хендерсона из-за переезда в Саудовскую Аравию

04 Августа 2023 • 18:28 Комментировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий по поводу летнего трансфера полузащитника Джордана Хендерсона из «Ливерпуля» в «Аль-Иттифак».

«Я разговаривал с Джорданом, он хотел спросить: «Если я перееду туда, вы автоматически исключите меня из выбора?» Было бы глупо так поступать. Зачем нам исключать футболиста только на основании того, где он играет? Для нас главное то, на каком уровне футболист играет, какое его физическое состояние и так далее», - сказал Саутгейт talkSPORT.

Напомним, что Джордан Хендерсон покинул «Ливерпуль» после двенадцати сезонов в клубе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Джордан Хендерсон Гарет Саутгейт Аль-Иттифак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
19:37 · Англия. Премьер-лига
Коссуну может перейти в «Кристал Пэлас» слухи
19:32 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг: «В «Челси» меня хотел видеть только Тухель, которого через неделю уволили»
19:28 · Англия. Премьер-лига
Дэвид является фаворитом на замену Кейна в «Тоттенхэме» слухи
19:03 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» и Райя – клуб настроен оптимистично
18:36 · Англия. Премьер-лига
​Президент «Монпелье» - о Ваи: «Предложение «Челси» нас не устроило, ждём другое»
18:28 · Англия. Премьер-лига
​Саутгейт не откажется от Хендерсона из-за переезда в Саудовскую Аравию
17:57 · Англия. Премьер-лига
​Борьба за Скамакку: «Аталанта» предлагает больше, чем «Интер»
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о предложении «Баварии» по Кейну
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Венгер оценил перспективы «Арсенала»
17:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» улучшил предложение для Уокера
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Саутгейт высказался о ситуации Магуайра
17:22 · Англия. Премьер-лига
Ван де Вен подпишет с «Тоттенхэмом» пятилетний контракт
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» подпишет аргентинца в нападение
16:10 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» сделала новое предложение по Кейну на сумму больше 100 млн евро
15:24 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Сперцяна считает, что стиль Гвардиолы подошёл бы игроку «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем