​Борьба за Скамакку: «Аталанта» предлагает больше, чем «Интер»

Всё идёт к тому, то в летнее трансферное окно нападающий Джанлука Скамакка вернётся в родную Италию. Активную борьбу за 24-летнего футболиста на трансферном рынке ведут «Аталанта» и «Интер».

Как стало известно журналистам Relevo, в настоящий момент «Аталанта» предлагает больше денег – как «Вест Хэму» за трансфер, так и самому Скамакке по контракту. Отмечается, что форвард открыт к варианту с переездом в Бергамо.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джанлуку Скамакку в 22 миллиона евро. В «Вест Хэме» итальянец провёл один сезон. В 27 матчах за этот клуб форвард забил восемь голов.