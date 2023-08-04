​Появилась новая информация о предложении «Баварии» по Кейну

«Бавария» не теряет надежды подписать Гарри Кейна ещё до старта нового футбольного сезона в Германии. В прессе появилась информация о том, что мюнхенцы сделали «Тоттенхэму» новое предложение по 30-летнему форварду. Источники ESPN раскрывают подробности этого самого предложения.

Так, «Бавария» предлагает лондонцам гарантированные 100 миллионов евро за трансфер Кейна. Ещё примерно 20 миллионов «Тоттенхэм» сможет заработать за счёт бонусных выплат.

Стоит сказать, что трансфер Кейна может стать для «Баварии» рекордным. Самым дорогим новичком мюнхенцев остаётся Люка Эрнандес, за которого гранд Бундеслиги платил 80 миллионов евро.