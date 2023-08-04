​«Манчестер Сити» улучшил предложение для Уокера

«Манчестер Сити» надеется сохранить в своих рядах защитника Кайла Уокера. Как сообщает портал Goal со ссылкой на The Athletic, «горожане» сделали 33-летнему футболисту второе предложение по новому контракту с улучшенными условиями.

Ранее Уокер уже отклонил одно предложение «Манчестер Сити» в пользу перехода в «Баварии», хотя в Мюнхене защитнику предлагали менее привлекательные финансовые условия.

За «Манчестер Сити» Кайл Уокер играет с лета 2017 года. С тех пор защитник провёл 254 матча, в которых забил шесть голов и отдал 18 голевых передач на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 6 августа – против «Арсенала» в Суперкубке.