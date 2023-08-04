​Саутгейт высказался о ситуации Магуайра

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о ситуации защитника Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед». Как известно, Магуайр недавно был лишён капитанской повязки – футболист может покинуть клуб этим летом.

«Мы не в мире, где все обнимаются. Таков жёсткий профессиональный футбол. Меня это не смущает, ведь в «Манчестер Юнайтед» есть два топ-игрока в обороне – Варан и Мартинес. Они каждый год будут стараться подписывать лучших, ведь они хотят бороться за титул АПЛ и успешно выступать в Лиге чемпионов.

Им будет удобно, если Гарри останется в команде в качестве дублёра. Если же он хочет получать больше игровой практики, ему придётся принять решение. Понятно, что топ-игроки хотят выходить на поле каждую неделю», - сказал Саутгейт talkSPORT.