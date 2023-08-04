«Тоттенхэм» подпишет аргентинца в нападение

«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с молодым аргентинским нападающим. Состав лондонской команды пополнит 19-летний Алехо Велиз, который в настоящий момент представляет клуб «Росарио Сентраль».

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Велиз подпишет с «Тоттенхэмом» контракт на пять лет. В то же время Daily Mail отмечает, что трансфер будет стоить 13 миллионов фунтов (15 миллионов евро).

Отметим, что Алехо Велиз является футболистом молодёжной сборной Аргентины.

Первый официальный матч в сезоне 2023/2024 «Тоттенхэм» проведёт 13 августа – против «Брентфорда» на выезде.