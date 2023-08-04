​«Бавария» сделала новое предложение по Кейну на сумму больше 100 млн евро

«Бавария» рассчитывает подписать нападающего Гарри Кейна в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, гранд Бундеслиги сделал новое предложение по звёздному англичанину. Так, «Бавария» предлагает за Кейна больше 100 миллионов евро, включая бонусы. В Мюнхене ждут ответа от «Тоттенхэма» в ближайшие часы.

Ранее появилась информация о том, что «Бавария» готова ждать ответ от «Тоттенхэма» по Кейну до полуночи. При негативном результате чемпионы Германии могут переключиться на других кандидатов.

Отметим, что действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2023/2024.